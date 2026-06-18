栃木シティに所属する元日本代表FW鈴木武蔵が17日にX(旧ツイッター)を更新し、21日に行う予定だった「W杯のイベント」が中止となったことを発表した。21日の「W杯のイベント」は鈴木が主催し、ゲストに横浜F・マリノスのMF喜田拓也を呼んで、渋谷ダーツUP道玄坂店で、日本代表対チュニジア代表のパブリックビューイングを実施する予定でいた。「現役選手による生実況&解説」「ここでしか聞けない裏話&トーク」「全員参