ポケモンが、「ポケットモンスター」シリーズのゲーム歴代パッケージをあしらったTシャツコレクションを6月18日に発売する。9時30分からポケモンセンターオンラインで入場順を決める抽選の参加を受け付け、10時から販売する。【画像をもっと見る】同コレクションは、ゲームボーイ用ソフト「ポケットモンスター 赤・緑」の発売から30周年の節目を記念して企画。1996年の「赤・緑」から、2025年の「LEGENDS Z-A」まで、それぞれ