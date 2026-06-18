18日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比57.2％増の1209億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同73.5％増の953億円となっている。 個別ではＮＥＸＴ電機・精密 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 、上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 、ＭＡＸＩＳ日経２２５