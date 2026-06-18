明石家さんまとマツコ・デラックスが局地的ホットニュースを掘り下げる『週刊さんまとマツコ』。 ６月１８日（木）よる１０時からは「昭和イチヤバい世代 ７２年生まれの集いスペシャル」と題して、第６弾となるスペシャルを放送する。 出生数２００万人超え！ 中学校が１学年１３クラス！ ラウールも驚愕の７２年生まれの真実 昭和の衝撃事実にラウール驚愕 (C)TBS １９７２年は出