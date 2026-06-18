【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】Ｗ杯日本代表の久保（レアル・ソシエダード）が左膝の負傷と診断されたと、日本サッカー協会の広報担当者が１７日、明らかにした。２０日（日本時間２１日）にメキシコ・モンテレイで行われる１次リーグ第２戦のチュニジア戦への出場は難しいとみられる。具体的な診断名や全治などは公表されていない。チームから離脱せずに早期の復帰を目指すという。久保は先発したオランダ戦（１