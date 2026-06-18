【イスラマバード共同】米イラン協議の仲介国パキスタンのシャリフ首相は18日、覚書署名を巡り、19日にスイスで正式な式典が開催されるとX（旧ツイッター）で明らかにした。実務レベルでの協議が始まるとしている。