中高生の英語力は、向上した一方で、地域差があることが明らかになりました。文科省が全国の公立の中学・高校に行った「英語教育実施状況調査」の結果によりますと、2025年度、英検3級相当以上を達成した中学生は前の年度より2.2ポイント増えて54.6％、英検準2級相当以上を達成した高校生は0.8ポイント増えて52.4％でした。英検3級相当以上を達成した中学生はさいたま市が88.9％だった一方で、新潟市は37.3％となるなど、依然とし