ファッション誌「ヴォーグ」が伝える陸上男子棒高跳びの世界記録保持者アルマンド・デュプランティス（スウェーデン）が、婚約していたデザイア・イングランダーさんと結婚式を挙げた。世界的ファッション誌「ヴォーグ」が伝えている。海外ファンからも祝福が殺到した。デュプランティスとモデルなどで活躍するイングランダーさんは長く婚約状態にあったが、今月12日に南仏で結婚式を挙げた。「ヴォーグ」が「五輪選手のアルマ