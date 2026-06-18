U-NEXTは、2026年6月18日12時より、中国ドラマ『海昏伝〜長安に残る君の面影〜』を独占配信開始する。価格は各話220円で、視聴期間は2日間。U-NEXTにて『海昏伝〜長安に残る君の面影〜』の独占配信が開始『海昏伝〜長安に残る君の面影〜』は、前漢時代に実在した、第9代皇帝でありながらわずか27日間で帝位を剥奪された劉賀（海昏侯）の史実をもとに、現代から過去へと時を越えた青年が、友情と恋を胸に運命へ立ち向かう歴史