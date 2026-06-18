◆園田競馬５日目（６月１８日）《小牧太》１勝を挙げて９５勝。ピエナフェリーチェ（５Ｒ）で勝利を意識。「好勝負を見込んでいる」（◎）。エランフェーヴル（８Ｒ）も「昇級しても」（◎）。クインズノヴァ（３Ｒ）は「力はあるので仕上がり次第で」（◎）。ディアタイザン（１１Ｒ）も「この相手でも差はない」（○）。ミストラルピンク（１２Ｒ）は「強敵相手にどこまで戦えるか」（○）。《下原理》７２勝。ウィ