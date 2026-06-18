米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１８日、日本ビジネスのマネージングディレクター（代表）に保泉司文（ほいずみしもん）氏が就任したことを発表した。保泉氏は、東京オフィスを拠点に、国内ビジネスを統括し、ファン拡大、放映権事業、スポンサーシップ事業、ライセンス事業、各種イベント、草の根活動などをけん引する。米ボストン大出身の保泉氏は、スポーツ、放映権ビジネス、事業推進等の領域で２０年以上の実績を持ち、Ｄ