◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組パナマ―ガーナ（１７日、トロント競技場）２大会連続５度目の出場のガーナ（ＦＩＦＡランク７３位）が、２大会ぶり２度目の出場のパナマ（同３４位）と１次リーグＬ組初戦で対戦。０―０で前半を終えたが、ガーナのＧＫが前半で交代するアクシデントに見舞われた。前半３４分、ＧＫジギが相手の左クロスをパンチングではじいた直後に空中で相手選手と激しく接触し、そのまま倒れ込んだ