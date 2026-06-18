テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１８日、厚労省が「転倒」などの死者が１万人を超えて交通事故などによる死者の３・６倍になったことを公表したことを受け「転倒」について特集した。スタジオでは「転倒」への対策などを専門家を交え紹介した。パネルでは、７０代女性、８０代男性の「転倒」した証言を紹介。さらに６０代でコメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏が「最近、空