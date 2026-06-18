誠信女子大学の徐坰徳（ソ・ギョンドク）教授が北中米ワールドカップ（W杯）期間中に日本現地で行われた旭日旗応援を批判したことに対し、一部の日本人がネット上で反発している。旭日旗応援を禁止したFIFAに抗議するべきだという主張までが出ている。徐教授は17日、自身のSNSで旭日旗を用いたW杯応援を批判したことが日本現地で大きなイシューになっているという内容の投稿した。前日、徐教授は「スタジアム内での旭日旗応