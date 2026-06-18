トランプ米大統領は17日、イランとの終戦覚書合意案に含まれた3000億ドル（約48兆円）の「再建投資ファンド」と関連し、イランが合意を忠実に履行する場合に執行されると主張した。トランプ大統領はフランスのエビアンで開かれた主要7カ国首脳会議（G7サミット）中の記者会見で、3000億ドル規模の再建基金と関連し「イランがまっすぐに行動するならば、また人々がイランに投資を望む場合にそのようにできるだろう」としながらこの