ブラジルのあるバンジージャンプ体験場で、安全ロープを装着しないまま20代女性を地面へ投下し死亡させた運営スタッフらが、殺人容疑などで起訴された。16日（現地時間）、米ニューヨーク・ポストなどによると、ブラジル捜査当局はサンパウロ州リメイラ市のバンジージャンプ体験場「ポンチ・ド・エスケレト（通称・骸骨橋）」の運営スタッフ、ルイス・フェリペ・フェリシアーノ・エゴロフ（32）、マイコン・フェルナンデス・シント