「けがの悪霊」が2026北中米ワールドカップ（W杯）を襲っている。スター選手が比較的少ない韓国もけがの管理は核心的な課題だ。日本代表の中心選手、久保建英（レアル・ソシエダード）は15日（日本時間）、オランダ戦の後半26分、デンゼル・ダンフリースの激しいタックルに倒れた。試合後に車椅子に乗ってスタジアムを後にした久保は翌日の練習に参加しなかった。米スポーツ負傷分析メディア「インジャリー・エキスパート」は「膝