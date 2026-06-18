俳優の木南晴夏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜後10：00）の最終話が18日に放送を迎える。このたび全撮影を終了しクランクアップを迎えた。約3ヶ月にわたる撮影期間をともにしたキャスト・スタッフたち。笑い声の絶えない温かな現場でありながら、ひとつひとつのシーンに真摯に向き合い続けてきたチームは、最後の撮影を終えると大きな拍手に包まれた。【写真】 “模擬”お料理コーナー