日本最大のコンテンツビジネス総合展『コンテンツ東京2026』が、東京ビックサイトで17日〜19日に開催。サントリービバレッジ＆フードは、デジタルコンテンツをその場で高精細なアクリルカードとして生成・提供する日本初のサービス『TAG-LIVE!CARD』を発表した。同社では、その場でオリジナルラベル缶を作れる推し活サービス「TAG-LIVE!LABEL」を、2023年より展開している。飲料自販機の撤去や事業縮小が進む中、飲料を主体とし