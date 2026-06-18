2021年に亡くなった占術師・細木数子さんの娘で、同じく占術師として活動する細木かおりが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜 2時間SP』（後9：00）に出演。「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り」のコーナーで、世間のイメージに対する怒りをぶちまけた。【写真】眼光鋭い振り向きショット！細木数子さんを演じる戸田恵梨香番組では、数子さんの代名詞でもある「地獄に堕ちるわよ」というフレーズから派生