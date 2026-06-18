気象庁は、梅雨の末期は大雨の危険性が最も高くなるとして、新しい防災気象情報などに注意するよう呼びかけました。【映像】大雨の東京・立川市の様子（12日）気象庁の野村長官はきのうの会見で、今後1カ月程度は梅雨前線の活動が本格的になり、大雨の危険度が1年で最も高まる時期だと説明しました。特に梅雨の末期はこれまでも甚大な災害をもたらした大雨が多く発生しているとしています。気象庁・野村竜一長官「高齢者等の