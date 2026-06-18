歌手・タレントの中川翔子さんが6月15日、インスタグラムを更新。生後8か月半の双子の成長を絵日記で報告しました。【写真を見る】【 中川翔子 】朝から “大事件” 「大大特大うんち」「ひい！」生後8か月半の双子の成長を絵日記で報告投稿に添えられた画像には、明るいリビングを舞台にした双子の様子が描かれており、ベビー用品や猫なども確認できます。 「ふたご 8カ月半成長ニョキニョキ」と題した絵日記で「ママ」