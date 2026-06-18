ニチレイフーズは、冷凍食品の価値訴求を推進する一環で、同社初となるキッチンカー「TERRACE NICHIREI（テラスニチレイ）」の運用をスタートする。まずは6月19〜21日の「ニチレイレディス」（千葉県）に初出店。7月は関東圏で複数のイベント参加が決まっており、その後は全国各地で出来立ての炒飯・唐揚げ・今川焼などを提供する。同社は今回のキッチンカーを通じ、冷凍食品の価値を「温めるだけの便利な食品」から、「高品質