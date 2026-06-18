電撃就任の新指揮官が日本戦に向けてコメントした。現地６月16日、チュニジア・サッカー連盟（FTF）は、北中米ワールドカップに参戦中のチュニジア代表の新監督にエルベ・ルナール氏が就任すると発表した。チュニジアは今年１月に就任したサブリ・ラムシ監督の下で今大会に臨んだものの、現地14日に行なわれたグループステージ初戦のスウェーデン代表戦で１−５の大敗。厳しい船出となるなか、16日にラムシ監督の解任を電撃