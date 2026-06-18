言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、ジャムなどに加工される植物や秘密裏に特定の人物を手にかける実行者など、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。な□□ぜあんさ□□んてづ□□なびヒント：ブルーベリーに似た黒い小さな実をつける