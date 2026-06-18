乃木坂46の一ノ瀬美空（23）が17日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。まさかの健康診断の結果を告白しスタジオを驚かせた。今回は「知られざる効果＆効能15個の隠れスーパーフード大公開」と題して放送された。番組内でタイムマシーン3号の関太が、100キロ超の巨漢ながら健康診断では「肥満予備軍」と判定されたことを明かしてスタジオの笑いを誘った。すると、一ノ瀬が「私もついこの間、