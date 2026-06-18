アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は17日、ウォーシュ新議長のもとで初めて金融政策を決定する会合を開き、政策金利を4会合連続で据え置くことを決めました。FRBは17日、金融政策を決定する会合で、政策金利を3.50％から3.75％に据え置くことを決めました。政策金利の据え置きは4会合連続です。年内の見通しについて、3月時点では1回の利下げを行うと想定していましたが、今回は1回の利上げを行うとの見方が示さ