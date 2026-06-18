◇ア・リーグレッドソックス−ブルージェイズ（2026年6月17日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、本拠地でのブルージェイズ戦に「6番・DH」で先発出場し、0−2の4回無死一塁第2打席でこの日初安打をマークした。複雑な安打だった。一塁走者のデュランがスタート。吉田がバットを振り抜くと、鋭いゴロの打球は走者に吸い寄せられるように転がりディランに当たった。記録上は安打と