サッカーのイングランド・チャンピオンシップ（２部）サウサンプトン所属のＭＦ松木玖生（２３）が、胸の内を明かした。松木は北中米Ｗ杯１次リーグＬ組初戦、イングランド―クロアチア（１７日＝日本時間１８日、米国・ダラス）を配信した「ＤＡＺＮ」の解説に登場。青森山田高でエースとして活躍し、アンダー世代の代表で常連だった松木は、Ａ代表にはいまだ選出されたことがない。大舞台の解説を務めるなかで「もちろんそこ