初のＷ杯に臨んでいるＦＷ後藤啓介（２１＝フライブルク）が、熱き思いと冷静さを持って北中米Ｗ杯１次リーグ第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）に臨む。１４日に行われたオランダ戦の出番がなかった後藤は、１７日の取材対応で「Ｗ杯が始まったなと感じた。夢を見ていた舞台にまだ立ってはいないけど、本気の国と国のぶつかり合いを見られたのは感慨深かった。次は出て活躍したい」と力を込