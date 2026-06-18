日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８＝インテル・マイアミ）の活躍に目を丸くした。北中米Ｗ杯で６大会連続出場となったメッシは、１６日の１次リーグ初戦アルジェリア戦でいきなりハットトリック。長友は１７日の練習後の取材対応でスーパースターの活躍について「神様は神様だね。正直びっくりした。ハットトリックするかと。怖いですね」と率直な感想を口にした。自身