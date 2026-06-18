メーガン妃のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」が年末にも最大の危機を迎えそうだ。英紙エクスプレスが１７日、報じた。メーガン妃はネットフリックスの料理番組「ウィズ・ラブ、メーガン」の放送とほぼ同時期の昨年４月、ライフスタイルブランド、アズ・エヴァーを立ち上げた。この番組は、同ブランドと大きく関連していた。アズ・エヴァーの売上げに関する具体的な数字は公式には発表されていないが、今年初めには