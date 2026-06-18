【全体バランス調整】 8月3日 実施予定 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC（Steam）用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6（以下、スト6）」の全体バトルバランス調整を8月3日に実施する。 8月3日、Year 4最初の追加キャラクター「ヤスミン」の実装と同時に全体のバトルバランス調