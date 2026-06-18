北中米Ｗ杯１次リーグＬ組初戦（１７日＝日本時間１８日、米国・ダラス）、優勝候補のイングランドは強豪クロアチアに４―２で勝利し、勝ち点３を獲得した。エースＦＷハリー・ケイン（３２＝バイエルン・ミュンヘン）が先制ＰＫ弾を含め２ゴールを決めた。序盤から積極的に仕掛けるイングランドは前半１０分、ＣＫからペナルティーエリア内で敵１０番ＭＦルカ・モドリッチ（ＡＣミラン）のファウルでＰＫを獲得。これを１２分