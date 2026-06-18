大谷は6回7安打4失点で7勝目をマーク【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に5-4で辛勝しスイープを飾った。先発した大谷翔平投手は右手中指から出血する中でも、6回を投げて7安打4奪三振2四死球4失点で7勝目を挙げた。勝利から1時間後、球団公式X（旧ツイッター）が選ぶ“No.1写真”には、大谷の貴重な瞬間がピックされた。初回は3者凡退。2、3回と