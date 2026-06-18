将来的には結婚を考えている彼女がいる方もいらっしゃるでしょう。しかし、自分の気持ちとは裏腹に、些細な行動によって、彼女に「この人とは結婚することはないかも。」と思われているかもしれません。また、このような決意によって、結婚相手を探すために、別れを切り出される可能性もあります。では一体、どのような瞬間に「この人とは結婚することはないかも。」と思われるのでしょうか。そこで今回は、「『この人とは結婚する