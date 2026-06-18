新郎新婦から広がる幸せ一杯の雰囲気に、新しい出会いを期待してしまう結婚式の二次会。ガツガツするのはいただけませんが、さり気なくお近づきになろうとする分には、女性にも受け入れられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「結婚式の二次会で女性グループとお近づきになるチャンス」をご紹介します。【１】「新婦とはどんな関係ですか？」と自然に話しかける「初対面だらけだと