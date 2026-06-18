ガールズバンド「ＰＡＲＡＤＯＸＸ」のドラム・ＳＨＯＮＯが、サッカー北中米Ｗ杯での夫婦ショットを公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「フランスＶＳセネガルエンバペやっぱりすごかった」と現地観戦したことを報告。夫でＪ１名古屋のＦＷ山岸祐也と並んで写真に収まり「日本戦の時はスタジアムの中空調きいてて涼しかったけど、ニュージャージースタジアムは日差しやばくて暑すぎた！！！裾まくってる