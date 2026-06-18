今、チャンネル登録者数34.3万人のYouTubeチャンネル「遷移圏見聞録」が、クラウドファンディングで約6500万円という大金を集めて話題となっている。21歳の映像クリエイター“ナカムラ”さんが仕掛けた壮大な世界観がファンの心をつかみ、多額の寄付を獲得したのだ。今回は、書籍化も果たすなど今一部界隈で熱狂的な人気を誇る「遷移圏見聞録」の仕掛け人・ナカムラさんにインタビューを行い、制作の裏側を探ってみた。異世界「遷