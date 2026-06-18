女性たちから長く愛され続ける「PEACH JOHN」と「マリークワント」の人気コラボレーションが、この夏さらにパワーアップして登場します。第3弾となる今回は、ブランドを象徴するデイジーモチーフをたっぷり取り入れたランジェリーやルームウェア、ファッション雑貨など全7型を展開。レトロで華やかな世界観を日常に取り入れられる特別なコレクションは、ファッション好きなら見逃せませ