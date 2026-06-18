東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）は17日、元代表取締役会長が職制上の下位者に対してハラスメント行為に該当する不適切な言動などを行ったことについて「他の取締役が同会長の発言を制止せず、被害を防止できなかった」として、社長を月額報酬の20％を2ヶ月減額する処分を公式サイトで発表した。【写真】「痩せましたな」『5時に夢中』復帰し、近影に反響が寄せられたマツコ・デラックス公式サイトによると、取締役