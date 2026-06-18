乃木坂46の一ノ瀬美空（23）が17日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。NGの飲み物を明かした。今回は「知られざる効果＆効能15個の隠れスーパーフード大公開」と題して放送された。その中で、評論家から貧血を悪化させる食材として「緑茶」が挙げられた。これに対し、普段から貧血気味という一ノ瀬は「緑茶!?えー…毎日飲んでます」とショック。評論家から注意を促されると「無理無理…私、