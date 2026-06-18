大阪府北部地震から8年、高槻市立寿栄小前で黙とうする浜田剛史市長（前列中央）ら＝18日午前最大震度6弱を観測し、関連死も含めて6人が亡くなった大阪府北部地震から18日で8年となった。小学4年だった三宅璃奈さん＝当時（9）＝が倒壊したブロック塀の下敷きになり亡くなった同府高槻市立寿栄小では、浜田剛史市長らが献花、黙とうした。市はブロック塀の撤去を促進しているが、民間の反応は鈍い。今後の災害に備え全国でも対策