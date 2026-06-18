俳優の鈴木福が１７日に２２歳を迎え、演技の幅を広げ続けている。６歳で出演したフジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」でブレークしたが、今年４月期のテレ東系ドラマ「惡の華」ではイメージを覆す成長した姿で驚かせた。ＮＨＫドラマ「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」（火曜、後１０・００）ではアルバイトの大学生役で主演の中島健人（３２）を支えつつ、存在感を発揮している鈴木に、俳優としての現在地とこれか