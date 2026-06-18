けさの東京株式市場で日経平均株価は、1400円以上値上がりし、初めて7万1000円をつけました。取引時間中の最高値を更新です。きのうのニューヨーク市場で半導体関連株が上昇した流れを受け、東京市場でもソフトバンクグループや東京エレクトロンなど、AIや半導体関連株を中心に買い注文が広がっています。また、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したと伝わったことで、地政学リスクが後退。相場ではこれを好感した買