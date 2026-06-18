無限が提案する“走り”と“見た目”のアップグレードホンダは2026年6月5日、「シビック」のマイナーチェンジモデルを発売しました。今回の改良で最大のトピックとなるのが、新型「プレリュード」に続いて「Honda S＋ Shift」を採用した新グレード「e：HEV RS」の追加です。さらに、進化したシビックには、内外装をよりスポーティに演出する無限のカスタマイズパーツもラインナップされています。【画像】超いいじゃん！ これ