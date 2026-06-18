＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 2日目◇17日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞今年の日本女子アマには9人の中学生が出場。そのうち4人が決勝ラウンドに進出した。最上位のトータル2アンダー・11位タイにつけているのは青森県出身の工藤夏姫（なつき、八戸市立根城中3年）だ。【写真】似てますよね？岩永杏奈と梨花姉妹初日は「69」をマークし3アンダーの4位で滑り出し