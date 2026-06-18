「年内の米利上げ」予想の金利上昇は正しいのか 米国の金融政策を織り込む米2年債利回りは最近にかけて4％を大きく上回って上昇した。米国の政策金利の誘導目標上限の3.75％を0.25％以上上回ったこの動きは、金利市場がFRB（米連邦準備制度理事会）の次の一手として利上げを織り込んだという意味になる（図表1参照）。では、それは正しいのか。【図表1】米2年債利回り差とFFレート（2020年～） 出所：LSEG社デӦ