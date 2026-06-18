◇インターリーグドジャース5−4レイズ（2026年6月17日ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠でのレイズ戦に逆転勝利。3連戦3連勝とスイープに成功した。5−4と1点リードで迎えた9回、4番手でベシアが登板も四球で2死満塁のピンチを招いた。一打勝ち越しの危機だったが、最後はムリンスをフルカウントから空振り三振に仕留めゲームセット。ヒヤヒヤながら3連勝を飾った。試合後、ロバーツ監督は9回を