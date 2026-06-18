イランとアメリカが戦闘終結に向けた覚書に遠隔で正式署名し、内容が確定したとイラン国営メディアが報じました。【映像】米とイランが覚書に正式署名 イランメディアイラン国営メディアは18日、外務省報道官の話として、ペゼシュキアン大統領とアメリカのトランプ大統領が覚書に正式に電子署名したと伝えました。イランの要求で英語とペルシャ語、2つの覚書が用意され、それぞれに署名がされたということです。これによって